Van'da korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kazada, 34 KEB 71 plakalı otomobil ile 65 ACJ 420 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu, iki kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, dört kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine ambulans, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, başka kazaların önüne geçmek için bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, trafik kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Kazaya karışan araçlar ve cenazeler kaldırılana kadar çalışmalar devam ediyor.