Van'da mevsimin ilk karı yağdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Van'da mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye'nin 3 bin rakım ile en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi ve çevresindeki dağlar yağan karla birlikte beyaza büründü.

Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti.

Van'da öğleden sonra etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Van-Bahçesaray karayolu üzerinde olan ve Türkiye'nin 3 bin rakım ile en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi ve çevresindeki dağlar yağan karla birlikte beyaza büründü. Kar yağışı ve sis Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde sürücülere zaman zaman zor anlar yaşatıyor.

Van'da mevsimin ilk karı yağdı

Van'da mevsimin ilk karı yağdı

Van'da mevsimin ilk karı yağdı

Van'da mevsimin ilk karı yağdı

Van'da mevsimin ilk karı yağdı

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