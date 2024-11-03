Van'da mevsimin ilk karı yağdı

Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti.

Van'da öğleden sonra etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Van-Bahçesaray karayolu üzerinde olan ve Türkiye'nin 3 bin rakım ile en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi ve çevresindeki dağlar yağan karla birlikte beyaza büründü. Kar yağışı ve sis Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde sürücülere zaman zaman zor anlar yaşatıyor.