Van’da motosiklet vince arkadan çarptı! 1 ölü 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Van’da motosiklet vince arkadan çarptı! 1 ölü 2 yaralı

Van’da yol aydınlatma direklerinde bakım çalışması yapan bir sepetli vinç, motosikletin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 01.25 civarında İpekyolu Caddesi’nde, Atatürk Şehir Stadı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, yol aydınlatma direklerinde bakım çalışması yapan sepetli vince arkadan çarpan motosiklet, kazaya neden oldu. Olay yerinde 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği’nden 3 araç sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle sepetli vincin altında sıkışan 1 kişi, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van’da motosiklet vince arkadan çarptı! 1 ölü 2 yaralı

Van’da motosiklet vince arkadan çarptı! 1 ölü 2 yaralı

Van’da motosiklet vince arkadan çarptı! 1 ölü 2 yaralı

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