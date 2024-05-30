Van'da polis aracı kaza yaptı. 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Van'da polis aracı kaza yaptı. 2 yaralı

VAN-Hakkari kara yolunda, özel harekat ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlandığı kaza sonrası 2 polis memuru yaralandı. Polis ekipleri hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Van-Hakkari kara yolunun 90'ıncı kilometresindeki Güzelsu Mahallesi yakınlarındaki Güzeldere Geçidi'nde meydana gelen olayda Van’dan Başkale yönüne doğru seyir halinde ilerleyen özel harekat ekip aracı, yağıştan nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beraber şarampole yuvarlandı.

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Yaşanan kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Başkale ilçesindeki devlet hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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