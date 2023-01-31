9 yaşındaki Mete hayatını kaybetti. Van'da saldırgan köpek dehşeti

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki minik Mete Durna, arkadaşlarıyla oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğradı.

Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı gören mahalledeki caminin imamı Muhammet Emin Küçük, gazetecilere, "Çocuklar sitenin bahçesinde top oynuyordu. Birden bana 'çabuk yetiş bir şeyler oluyor' diye seslendiler. Gidip baktığımda köpek çocuğun boğazını ısırıyordu. Köpeğe bağırdım, bana da saldırdı. Daha sonra uzaklaştı. Ambulansı aradık. Sağlık ekibi gelene kadar çocuğun boğazına tampon yaptım." diye konuştu.

Ameliyata alınan Durna, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölüm haberini alan bazı yakınları sinir krizi geçirdi.

Durna'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SALDIRGAN KÖPEĞİN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Mete Durna'nın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürerken, köpeğin sahibi olduğu belirtilen H.K, gözaltına alındı. Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezine götürülen saldırgan köpeğin, 25 Ocak 2023'te sahiplendirildiği ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SALDIRGAN KÖPEKLE İLGİLİ AÇIKLMA

Van Emniyet Müdürlüğü, hayatını kaybeden Emir Mete Durna ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Ocak 2023 tarihinde ilimiz İpekyolu İlçesinde Emir Mete Durna isimli çocuğumuzun, sahiplendirilen bir köpek tarafından saldırıya uğraması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili sorumluların yakalanmasına yönelik Müdürlüğümüz görevlilerince yapılan çalışmalarda; çocuğumuza saldırıda bulunan köpeğe ait küpeden 25 Ocak 2023 günü sahiplendirilmiş olduğu, sahiplenen şahsın köpeği 30 Ocak 2023 günü saat 11:30 sıralarında sokağa bıraktığı ve aynı gün saat 15:00 sıralarında çocuğumuza saldırıda bulunduğu tespit edilmiştir.

Olayla ilgili köpeği sahiplenen ve sonrasında sokağa bırakarak bu üzücü olayın yaşanmasına sebebiyet veren şahıs görevlilerimizce ivedilikle yakalanarak gözaltına alınmış olup gerekli adli işlemler başlatılmıştır.

Yaşanan bu vahim olayda hayatını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileriz."

(AA / İHA)