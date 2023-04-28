Van'da sazlık alanlarda yangın

Van'ın Muradiye ilçesindeki sazlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'da sazlık alanlarda yangın

İHA'nın haberine göre, Van’ın Saray, Erciş ve Muradiye ilçesi sınırları içerisinde bulunan, birçok yabani ve göçmen kuşun uğrak noktası olan sazlık alanlar 1 haftadır yangınlarda zarar gördü. Son 3 gündür Muradiye ilçesine bağlı Karahan Mahallesi'nin Van Gölü kıyındaki sazlıkta tekrar çıkan yangın, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Son 1 hafta içerisinde 6 bölgede çıkan yangın, yaban hayvanlarını olumsuz etkiliyor.

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