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Van’da kaçakçılık operasyonu

Van’da polis ekipleri tarafından il genelinde kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda silah, kaçak malzeme, kopya düzeneği ve fişek ele geçirildi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 09:14
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Van’da silah, kaçak malzeme, fişek ve kopya düzeneği ele geçirildi

Van’da kaçakçılık operasyonu
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Van’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda silah, kaçak malzeme, kopya düzeneği ve fişek ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “28 Kasım - 4 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5607 SKM bünyesinde bin 20 paket sigara, 158 adet cep telefonu, 186 adet cep telefonu aksesuarı (kablo, şarj aleti vb.), 41 adet kol saati, 90 litre etil alkol, 6 adet tarihi eser (sikke), 1 adet 7.65 mm tabanca, 2 adet 7.65 mm fişek, 87 adet 9.19 mm fişek ele geçirilmiştir. 6136 SKM bünyesinde yapılan çalışmalarda ise 1 adet AK-47 tüfek, 2 adet AK-47 tüfek şarjörü, 58 adet 7.62 mm fişek, 14 adet 9.19 mm fişek, 1 adet 2.25 mm fişek, 159 adet 7.65 mm fişek, 2 adet tabanca şarjörü ele geçirilmiştir. 6114 SKM ve Resmi Belgede Sahtecilik suçları çerçevesinde de 6 adet sahte pasaport, 1 adet kopya düzeneği ses ve görüntü kayıt cihazı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 13 olayda 20 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.


(Kaynak: İHA)

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