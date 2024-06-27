Van'da sulama göletine giren çocuk boğuldu

Kaynak: DHA
Van'da sulama göletine giren çocuk boğuldu

Van'da serinlemek için sulama göletine giren 15 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

İpekyolu ilçesine bağlı Değirmenköy Mahallesi'nde yakınlarında meydana gelen olayda, arkadaşı ile gezmeye çıkan 15 yaşındaki Tarık Can Gezen, serinlemek için sulama göletine girdi. Bir süre sonra Gezen, denizde gözden kaybolunca arkadaşının haber vermesi sonrası olay yerine jandarma, 112 Acil Servis, Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Grup Amirliği, Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Van İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Grup Amirliği sevk edildi.

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Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Grup Amirliği ekipleri 15 dakikalık çalışmanın ardından Gezen'in cansız bedenine ulaşıldı. Gezen, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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