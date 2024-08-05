Van'da terör operasyonu

Kaynak: İHA
Van'da terör operasyonu

Van'da PKK/KCK terör örgütüne yapılan operasyon sonucunda 19 kişiye yasal işlem yapıldı.

Van’a PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 19 kişiye yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 19 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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