Van’da torbacı operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 29 kişi hakkında ise işlem yapıldığı ifade edildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, “Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde, 260,75 gram esrar, 32,61 gram metamfetamin, 4,6 gram sentetik kannabinoid, 21 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 29 şahsa yasal işlem yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.