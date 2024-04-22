Van'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Van'da uyuşturucu operasyonu
Van’ın gerçekleştirilen denetimlerde 333,46 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Erciş Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan analiz çalışması sonucunda durdurulan araçta 2 parça halinde 4.63 gram esrar ele geçirildi. Konuya ilişkin 2 kişi hakkında işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi.

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Yine edinilen bilgilere göre Erciş narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından, ''İ.S. isimli şahsın Passat marka araç ile Van İl merkezinden Ağrı-Patnos ilçesine narkotik madde sevk edeceği'' yönünde alınan saha bilgisine yöenlik, Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan analiz çalışması sonucunda bahse konu araç belirlenip aracın Erciş istikametine geldiğinde Narkotik Şube ekipleri tarafından araçta yapılan arama sonucunda stepne içerisine zulalanmış vaziyette 2 parça halinde 333,46 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Hakkında işlem yapılan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

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