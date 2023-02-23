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Van’da 486 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Van'da düzenlenen operasyonda 486 kilogram toz esrar ele geçirildi. 

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 11:30
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Van’da uyuşturucu operasyonu

Van’da 486 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
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İHA'nın haberine göre, Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 486 kilogram toz esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “22 Şubat 2023 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale ilçesi kırsalında yasadışı uyuşturucu geçişi olacağı bilgisinin alınması üzerine, 6. Hudut Tugay Komutanlığı ile koordine kurularak arazide yapılan arama/tarama faaliyeti esnasında 486 kilogram toz esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan/kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

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