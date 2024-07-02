Van’da yaz ortasında karla mücadele başladı

Çığlar nedeniyle yer yer 3 metreyi bulan kar kütleleri, iş makineleriyle temizleniyor. Bu kütleler, sulama suyu borularının üzerini de kapatarak bölgedeki tarımsal faaliyetleri aksatmıştı.

Ülke genelinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürürken, Van'ın yüksek rakımlı yaylalarında karla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nin Avağerük Yayla yolu üzerindeki kar yığınlarını temizlemek için yoğun bir mesai harcıyor. Ekipler, çığ düşmeleri nedeniyle kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı bölgede hummalı bir çalışma yürütüyor. Çığ kütleleri altında kalan sulama kanalları da açılarak, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin normale dönmesi sağlanıyor.

Çatbayır Mahallesi sakinleri, yayla yolunun açılması için seferber olan Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek, çalışmaların hızla tamamlanmasını umut ettiklerini belirttiler.