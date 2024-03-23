Van’da yoğun kar yağışı

Kaynak: DHA
Van’da yoğun kar yağışı
Van’da sabah saatlerinde olan sağanak yağış öğle saatleri itibariyle yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı şehri etkisi altına aldı.

Kurak bir kış mevsimi yaşayan Van'da mart ayında etkili olan yağmur ve kar yağışı vatandaşları rahatlattı.

Sabah saatlerinde belirli aralıklarla sağanağın etkili olduğu şehirde, öğle saatlerine gelindiğinde yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı kısa sürede şehri etkisi altına aldı.

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METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji 14 Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olmasının beklendiğini, Van’ın güneyinde kuvvetli kar, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı beklendiğini söyledi.

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