Van'da yoğun sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu

Kaynak: İHA
Van'da yoğun sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu
Van'da etkili olan sağanak yağış sonucu bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı.

Van'da dün sabah başlayan ve akşam saatlerine doğru etkisini artıran sağanak yağış, su taşkınlarına neden oldu.

Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa, Süphan ve Şabaniye mahalleleri, İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi, Hacıbekir, Hafize, Karşıyaka, Selimbey ve Yeni Mahalle mahallerleri ile Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe, Beyüzümü, İskele, İstasyon, Kalecik mahallerinde su baskınları yaşandı.

İhbarlar üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler

İl genelinde 198 vaka ve 300'ün çağrı müdahale etti.

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