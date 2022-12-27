Van'da aç kalan kurt ilçe merkeze indi

İHA

Olay, akşam saatlerinde çarşı merkezinde meydana geldi. Aç kalan bir kurt görüntülendi.

Yiyecek bulmak için ilçe merkezine kadar inen kurdun belli bir süre sokakta görüldükten sonra ortadan kaybolduğunu ifade eden vatandaşlar, bu mevsimde ilk defa çarşı merkezinde kurt gördüklerini söyledi.

Çarşı merkezine kadar inen kurdun korkuya neden olduğunu belirten vatandaşlar, özellikle çocukların gece saatlerinde dışarı çıkmamaları gerektiğini söyledi.