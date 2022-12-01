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Van'daki sahte doktor serbest bırakıldı. İfadesi dikkat çekti

Van'da beyin kanaması geçiren hastayı özel bir firmaya ait ambulansla İstanbul'a nakleden "sahte doktor" Erzincan'da yakalanmıştı. Sahte doktor ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İşte ifadesinden dikkat çeken detay...

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 15:31
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Van'daki sahte doktor Osman Ç. serbest bırakıldı

Van'daki sahte doktor serbest bırakıldı. İfadesi dikkat çekti
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Beyin kanaması geçirip Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi gören bir hasta, yakınları tarafından İstanbul'a nakledilmek istenmiş, İstanbul'da özel ambulans hizmeti veren firma tarafından gönderilen ambulansla hasta, Van'dan İstanbul'a nakledilmek üzere yola çıkarılmıştı.

Erzincan Akyazı Uygulama Noktası'nda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan uygulama esnasında durdurulan ambulans kontrol edildi.

SAHTE DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

Ambulansta hastaya refakat eden ve kendini "çocuk doktoru" olarak tanıtan Osman Ç'ye "doktor kimliği" soruldu. Üzerinde doktor kimliğinin bulunmadığını, kaşesinin olduğunu belirten Osman Ç, şüpheli ve tedirgin tavırları üzerine ambulanstan indirildi. Yapılan kontrollerde sahte doktor olduğu anlaşılan ve doktor önlüğü giyen Osman Ç. gözaltına alındı.

Tıbbi sekreterlik bölümü mezunu olduğu öğrenilen Osman Ç'nin İstanbul'daki bir hastanede ambulans şoförlerine ve çalışanlarına kendini doktor olarak tanıttığı belirtildi. Para karşılığı bazı hastalara reçete yazdığı ve sağlık kurullarında rapor alımlarına aracılık ettiği öne sürülen Osman Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ambulansın içindeki hasta ise kontrollerin ardından İstanbul'a gönderildi.

SERBEST BIRAKILDI

Osman Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde, “Ben bir hata yaptım, cahillik ettim, pişmanım” diyen Osman Ç., serbest bırakıldı.

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