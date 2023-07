Van'daki yangın söndürüldü

İHA'nın haberine göre, Van İpekyolu ilçesi sınırları içerisinde bulunan Bostaniçi Samancılar Sitesi'nde saat 21.30 sularında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba, İpekyolu, Edremit, Kurubaş, Gevaş Grup Amirliği ile Van Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ), Orman Genel Müdürlüğü ile Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın, yaklaşık 3 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Daha sonra iş makinelerin de yardımı ile soğutma çalışmaları yapılan bölgede yangın diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.



"VAN'DA BİRÇOK KURUM YANGIN BÖLGESİNE İŞ MAKİNESİ GÖNDERDİ"

Yangın ihbarını alan ekiplerce bölgeye ilk olarak en yakın olan Tuşba İtfaiye Grup Amirliği'nden 5 araç sevk edilirken, hemen akabinde İpekyolu, Edremit, Kurubaş, Gevaş Grup Amirliği'nden 16 araç ve 44 personel sevk edildi. Yangının rüzgarın da etkisiyle büyümesi sonucu bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, Tuşba Belediyesinin Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü sulama tankerleri ile Van Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgeye Van Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ), Orman Genel Müdürlüğü'nden iş makineleri sevk edildi. Saman yığınları iş makineleri tarafından bulundukları yerden dağıtılırken, diğer taraftan da TOMA'lar itfaiye ekipleri yanan samanlara müdahale etti.



"YANGINA 23 TOMA İLE MÜDAHALE"

Van Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "5 Temmuz 2023 günü saat 21.30 sıralarında ilimiz İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde 21 saman deposunun bulunduğu Samancılar Pazarı'nda meydana gelen yangınla ilgili olarak; yangın bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın çıkan yoğun dumandan ve alevlerden etkilenmemesi için 26 ekiple çevre güvenliği alınmıştır. Ayrıca alınan yangın ihbarından 11 dakika sonra olay yerine en yakın TOMA aracımız ile yangına müdahalede bulunulmuştur. İtfaiye ile koordineli şekilde toplam 23 TOMA ile müdahale edilmiş, yangın saat 23.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış, dumandan etkilenen 1 itfaiye eri tedbir amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.

Teşkilatımız olarak dumandan etkilenen görevliler ve iş yerleri hasar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Yangın sırasında söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken itfaiye araçlarına kesici alet ile zarar veren 1 şahıs suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Van Gölü Yem ve Samancılar Temin ve Tevzi Kooperatifi Başkanı Şirin Akın, "Şu an yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. Bana telefon açtılar, hemen olay yerine geldim, baktım her taraf alevler içerisinde. Ekiplerce şu ana kadar yangına müdahale ediliyor" dedi.

Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, "İçler acısı bir durum var. Çoğu iş yelerinin hepsi yandı. Binlerce ton saman yandı diyebiliriz. Yangına itfaiye ve TOMA'larımız müdahale ediyor. Çok şükür yangın diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı" dedi.