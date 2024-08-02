Vanspor Türk bayrağını sildi. Ortalık karıştı

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Vanspor FK yaptığı skandal hareket ile ortalığı karıştırdı.

Bursaspor altyapısından çıkan Batuhan Kör’ü Trabzonspor’dan transfer eden Vanspor FK’nın hoş geldin paylaşımındaki o detay herkesin tepkisini çekti.

TÜRK BAYRAĞINI SİLDİLER

Oyuncunun Bursaspor’da çekilmiş bir fotoğrafını kullanan Vanspor’un Batuhan Kör’ün formasındaki Bursaspor logosunu sildiği görüldü.

Vanspor’un bu skandal hareketinde Bursaspor logosu ile birlikte sol üst kısmında yer alan Türk bayrağını da silmesi tepkilere neden oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yapılan bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar sert bir dille tepkilerini dile getirdi.