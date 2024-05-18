Vargas ne yaptıysa olmadı. Altın kızlarımız İtalya karşısında yıkıldı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi 1. Etap 3. Maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.

Antalya Spor Salonu’nda oynanan mücadelede millilerimiz rakibine 27-25, 21-25, 21-25 ve 19-25’lik setlerle 3-1 mağlup oldu.

İtalya karşısında tam 33 sayı kaydeden Vargas mağlubiyete rağmen performansıyla herkesi büyüledi.

Bu sonuç ile birlikte millilerimiz Milletler Ligi'nde Japonya'nın ardından 2. mağlubiyetini aldı. Altın kızlarımızın tek galibiyeti ise Hollanda karşısında geldi.

Milli takımımız ilk etabın son maçında yarın (Pazar) saat 20.00'de Fransa ile kozlarını paylaşacak