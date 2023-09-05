Varis oluşumunu engelleyen 5 öneri. Uzmanı tek tek sıraladı

Türkiye’den Melin Öztürk’ün haberine göre; Venöz yetmezlik sorununun bir parçası olan varisler; yaşam konforunu düşürüyor, tedavi edilmediğinde ise ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirdiği biliniyor.

Peki, varis şikayetlerini azaltmak ve oluşumunu engellemek için neler yapılmalı?

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Barlas varisi geciktirebilecek ve varsa varis şikayetlerini azaltabilecek günlük hayatta dikkat edilmesi gereken püf noktalarını açıkladı.

VARİS OLUŞUMUNU ENGELLEYEN 5 ÖNERİ…

-Soğuk duş alın

-Kafein içeren yiyecek ve içecekleri azaltın

-Kilolardan kurtulun

-Dar giysilerden uzak durun

-Varise karşı ‘harekete’ geçin

VARİS NEDİR?

Varis, toplardamarların deri altında mavi renkte, genişlemiş ve kıvrımlar yapmış olarak görülmesidir. Başlangıçta damarların genişlemesi sonucu şişlikler görülse de varis bulgularının artması ile büyük damar paketleri oluşabilir ve hatta damar çatlamaları görülebilir. Varis ilk yıllarda çoğunlukla görüntü rahatsızlığı verse de daha sonra ağrıya yol açabilir. Toplardamar (venöz) yetmezlik gelişirse bacaklarda şişme meydana gelir. Varisli damarlarda pıhtı oluşursa (tromboflebit) bacaklarda ağrı, şişlik ve kızarıklık oluşur.

VARİSİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Bacaklarda mavi mor şişlikler

-Ağrı

-Bacaklarda ağırlık hissi

-Bacaklarda şişlik

-Bacaklarda uyuşukluk

-Kaşınma