VAR’sız puan durumu açıklandı. Ligde sıralama değişti

VAR (Video Assistant Referee - Video Yardımcı Hakem) sistemi, 2019-2020 sezonundan beri Premier Lig’de hayata geçirildi.

Fakat VAR sistemi İngiltere’de de tartışmaları henüz bitirmeye yetmedi.

Bu sezon hakemler Premier Lig’de pek çok tartışmalı karara imza attılar.

Liverpool, VAR sistemi nedeniyle en çok mağdur olan kulüp oldu.

Tottenham - Liverpool maçında Luis Diaz’ın attığı golde ofsayt yokken orta hakem ve VAR hakemleri arasındaki iletişim hatası yüzünden Liverpool’un golü iptal edilmişti.

Liverpool’un Arsenal ile 1-1 berabere kaldığı maçta ise Martin Odegaard’ın ceza sahasında topu eliyle kesmesine rağmen penaltı çalınmamıştı.

İngiltere’de hakemleri atayan PMGOL, yapılan hatalar için Liverpool’dan özür dilemişti.

İngiliz basını, bu sezon 20 hafta sonunda VAR sistemi olmasaydı Premier Lig’de nasıl bir sıralama oluşacağını araştırdı.

Yapılan sıralamaya göre Aston Villa, 46 puanla liderliği elinde tutarken, Liverpool 45 puanla ikinci, Arsenal ve Tottenham 41’er puanla 3 ve 4. sırayı paylaştı. Geçen sezon 3 kupa kazanan Manchester City ise bir maçı eksik olmasına rağmen 40 puanla 5. sırada bulundu.

Premier Lig’de VAR sistemi olmadan lig sıralaması şu şekilde oluştu:

İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU:



