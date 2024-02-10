Varto’da domuz paniği

Kaynak: İHA
Varto’da domuz paniği
Muş Varto’da köy yakınlarına inen domuz sürüsü, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Varto ilçesine doğru seyir halindeki araç sürücüsü Veysel Alçin adlı bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla bu ilginç anları kaydetti. Alçin'in görüntülerinde, bir arada bulunan yaklaşık 10 domuzun bölgede dolaştığı görülüyor.

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YERLEŞİM BÖLGELERİNE YAKLAŞMALARI ENDİŞE YARATTI
Domuz sürüsünün, açlık nedeniyle köy yakınlarına indiği düşünülüyor. Videoları çeken Alçin, bu durumu hayretler için karşıladığını belirterek, onlarca domuzu izlemenin etkileyici bir deneyim olduğunu ifade etti. Olay, bölgede domuz popülasyonunun artışına ve açlıkla mücadele etmeye çalışan hayvanların yerleşim bölgelerine yaklaşmasına dair endişeleri gündeme getirdi.

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ÖNLEMLER TİTİZLİKLE ALINDI
Ayrıca, bölge sakinleri de bu tür durumlarda dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. Domuzların kontrolsüz bir şekilde artış göstermesinin, tarım alanlarına ve yerleşim bölgelerine zarar verebileceği endişesiyle önlemlerin titizlikle alınması gerekiyor.

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