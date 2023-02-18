Varto'da hava buz kesti

İHA'nın haberine göre, Muş’un Varto ilçesinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Havaların soğumasının ardından ilçede bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Ev, iş yeri ve arabaların camları buz tuttu.

Binaların çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede vatandaşlar yolların buz pistine dönüşmesinin ardında yürümekte zorluk çekerken, araçlarını battaniye ve naylon branda ile örttüler.

Havanın Sibirya soğuklarının etkisinin altına girdiğini söyleyen Seyithan Aydın adlı vatandaş, “Havanın özellikle akşam saatlerinde dona çeviriyor. Biz evlerimizde donarken Allah depremzede kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Sularımız soğuk havadan dolayı kesik, Varto’nun havası budur. Allah kolaylık versin. Hava çok soğuk Sibirya soğuktur ”dedi.

Selahattin Nayci ise "Hemen hemen her gün bu çileyi yaşıyoruz. Yerle hava birbirine yapışmış hava çok soğuk“ dedi.