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Varto'da hava buz kesti

Muş’un Varto ilesi eksi 12 dereceyi gördü. Kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava nedeniyle çok sayıda araç çalışmadı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 16:34
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Varto'da hava buz kesti

Varto'da hava buz kesti
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İHA'nın haberine göre, Muş’un Varto ilçesinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Havaların soğumasının ardından ilçede bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Ev, iş yeri ve arabaların camları buz tuttu. 

Binaların çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede vatandaşlar yolların buz pistine dönüşmesinin ardında yürümekte zorluk çekerken, araçlarını battaniye ve naylon branda ile örttüler. 

Havanın Sibirya soğuklarının etkisinin altına girdiğini söyleyen Seyithan Aydın adlı vatandaş, “Havanın özellikle akşam saatlerinde dona çeviriyor. Biz evlerimizde donarken Allah depremzede kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Sularımız soğuk havadan dolayı kesik, Varto’nun havası budur. Allah kolaylık versin. Hava çok soğuk Sibirya soğuktur ”dedi.

Selahattin Nayci ise "Hemen hemen her gün bu çileyi yaşıyoruz. Yerle hava birbirine yapışmış hava çok soğuk“ dedi.

 

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