Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

Vatan Caddesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikler için trafiğe kapatıldı. Valilik kapalı olan diğer cadde ve sokakların isimlerini açıkladı.

KAYNAK: İHA
Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

Cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında kent genelinde etkinlikler düzenleniyor.

Kutlamalar nedeniyle İstanbul'un Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bağlantı yollarının trafiğe kapalı olacağı İstanbul Valiliği tarafından açıklandı.

Vatan Caddesi iki yönlü trafiğe kapatılırken, D100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı'ndan ve Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi'ne girişe izin verilmeyecek.

Saat 06.00'da iki yönlü olarak kapatılan Vatan Caddesi'nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sona erene kadar kapalı olacağı öğrenildi.

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