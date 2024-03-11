Vatan millet edebiyatı yapan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı’ndan sonra Antalya Taksiciler Odası Başkanı da devleti dolandırmış

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun da aralarında bulunduğu 11 kişi, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nu içerisinde (TŞOF), yaklaşık 105 milyon liralık yolsuzluk yaptığı tespit edilmişti.

Yaşanan olayın ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında dava açıldı.

Bilirkişi heyeti, şüpheli kişilerin yasaya aykırı yapılan işlemleri göz ardı ederek yolsuzlukta payı olduğunu raporunda belirtti.

ANTALYA TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI'DA YOLSUZLUK YAPMIŞ

Yapılan bu yolsuzluğun ardından gözler İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu’nun üzerine çevrilirken, Antalya Taksiciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan’da aynı dönemde işlediği rüşvet alma suçundan 5.5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

2022 yılında gerçekleşen olayda, Antalya'da rüşvet alarak ve vererek haksız kazanç elde ettiği iddia edilen ve aralarında Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan'ın da bulunduğu 5 şüphelinin yargılandığı davada Mahkeme, sanıklardan Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ile Hasan Uysal ve Gürhan Aydın hakkında "rüşvet alma-verme" suçundan 6'şar yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti cezayı indirim uygulayarak 5 yıla düşürdü.