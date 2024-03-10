Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya yolsuzluk davası.105 milyon liralık vurgun iddiası

Kurum içinden gelen şikayet dilekçesi sonrası Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na (TŞOF) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kurum tarafından yaklaşık 105 milyon liralık yolsuzluk yapıldığı tespit edildi.

Yolsuzluğa bulaştığı şüphesiyle İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında dava açıldı.

Kurum içinden gelen şikayet dilekçesinde ‘dolandırıcılığın organize biçimde’ yapıldığı iddia edildi. Bilirkişi heyeti, şüphelilerin yasaya aykırı yapılan işlemleri göz ardı ederek yolsuzlukta payı olduğunu raporunda açıkladı.

"BAKANLIĞA ÖDEYECEKLERİ MİLYONLARCA LİRAYI CEPLERİNE KOYDULAR”

Karayolları Trafik Kanunu’nun 131’inci maddesine göre, ülke çapında araç plakalarının üretim, dağıtım, satış ve basımı TŞOF’un elinde.

Kurum buradan elde ettiği gelirin yüzde 60’ını İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığı’na yatırmak zorunda. Fakat TŞOF, bakanlığa daha az para vermek için kanuna göre gider olarak gösterilmemesi gereken şeyleri de gider olarak gösterdiği öğrenildi. Bu sebeple kuruma karşı fon davaları açıldı.

AVUKAT ÜZERİNDEN YAPILAN MİLYONLUK VURGUN

Davaları kurum adına takip eden avukat ise Burcu Gökdağ.

Gökdağ, bu davaları takip ettiği zamanda icra dosyaları üzerinden kurumdan 19 milyon 318 bin 37 lira 80 kuruşu kendi hesabına geçirdi. Zimmet, belirli bir zaman aralığında gerçekleşti. Bu sebeple müfettişler kurum zararının gerçek bedelini ölçmek için ödemelerin yapıldığı günün Merkez Bankası döviz satış kurunu esas alarak ABD dolarına çevirdi. Buna göre kurumun uğradı zararın ise 3 milyon 307 bin 469 dolar (105 milyon 706 bin 709 lira) olduğu tespit edildi.

"AVUKATIN ZİMMETİNE GEÇİRDİĞİ PARALARDAN KURUMUN HABERİ VAR" İDDİASI

Gökdağ, 2022 yılında ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlamalarından yargılandı ve tutuklandı.

Gökdağ’ın avukatı tüm işlemlerden kurumun haberdar olduğunu itiraf etti. “İddialar ahlaki olmayan bir yapının müvekkilim vasıtasıyla aklanmasına yöneliktir” ifadelerini kullandı.

Başsavcılığın ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlamasıyla yargılanmasını istediği kişiler ise şöyle açıklandı, Aziz Fatih Yılmaz, Enver Yaniçeri, Eyüp Aksu, Fevzi Apaydın, Filiz Ercan, Heşar Haşimoğlu, Mehmet Tiryakioğlu, Mehmet Nesip Kemaloğlu, Oktay Nuhoğlu, Ümit Kılıçaslan ve Zerrin Boztaş.

Fevzi Apaydın, TŞOF yönetim kurulu başkanı. Yeniçeri, Kemaloğlu ve Boztaş ise genel sekreter ve genel sekreter yardımcıları. Diğer isimler ise kurumda denetim kurulu üyeleri.

YETKİLİLERİN İHMALİ YOLSUZLUĞA DAVETİYE ÇIKARDI

Ticaret Bakanlığı’nın teftiş raporu’nda yer alan bilgilere göre, kurumdaki yetkililerin Gökdağ’ın verdiği belgeleri kontrol etmediğini, kanuna göre ödemeler banka aracılığıyla yapılması gerekirken elden yapılan ödemeleri sorgulamaksızın kabul ettiğini ortaya çıkardı. Raporda yetkililerin çok sayıda usulsüzlüğe davetiye çıkardığı da belirtildi.

AKSU HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, yaptığı savunmada,İstanbul’daki oda başkanlığı görevini hatırlatarak “Her zaman haksızlıklarla mücadele ediyorum” ifadelerini kullanarak hakkındaki suçlamaları reddetti.

SEKİZ YIL YASAL ZORUNLULUK GÖZARDI EDİLDİ

Şüpheli kişiler, haklarındaki suçlamaları kabul etmese de bilirkişi, yapılan yolsuzlukta şüphelilerin de payı olduğunu açıkladı. Çünkü kanunda işleyiş netken, sekiz yıl boyunca kanuna aykırı şekilde yapılan ödeme yöntemi gözardı edilmiş.