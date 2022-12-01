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Perinçek'e sefer görev emri çıktı. Şam'a gidiyor

Vatan Partisi lideri Perinçek'e 'sefer görev emri' çıktı. Perinçek, aralık ayı içinde Şam'a gideceğini açıkladı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 17:36
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Vatan Partisi lideri Perinçek'e sefer görev emri çıktı. Şam'a gidiyor

Perinçek'e sefer görev emri çıktı. Şam'a gidiyor
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, aralık ayı içinde Suriye'nin başkenti Şam'a gideceğini açıkladı. Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek daha önce ertelenen Suriye ziyaretinin aralık ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi. Perinçek, geçen aylarda da Suriye'ye gitmek istemiş ancak görüşme ertelenince ateş püskürmüştü.

Sputnik'ten Osman Nuri Cerit'in haberine göre, Türkiye ile Suriye arasından normalleşme adımlarının konuşulduğu bir süreçte Vatan Partisi heyeti Suriye’ye gitmeye hazırlanıyor. Vatan Partisi’nin Suriye ziyareti daha önce, iki tarafın takviminin uymaması nedeni ile ertelenmişti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek kısa bir süre önce, iş insanı Ethem Sancak ve Vatan Partisi heyetiyle birlikte Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın davetlisi olarak Suriye'ye gideceklerini açıklamıştı.
Sonrasında yapılan açıklamada ise Suriye Devlet Başkanı’nın programındaki yoğunluk gerekçe gösterilerek ziyaret başka bir tarihe ertelenmişti. Vatan Partisi’nin kurultay süreci nedeniyle de ziyaret gerçekleştirilmemişti. Kurultay sürecinin tamamlanması ile birlikte Suriye ziyareti yeniden gündeme geldi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Sputnik’e yaptığı açıklamada Suriye ziyaretiyle ilgili planlama çalışmasının sürdüğünü belirterek “İki tarafın takvimin uymaması nedeniyle ziyaret gerçekleştirilememişti. Önümüzdeki gündemde oraya gideceğiz. Tarih bir hafta on gün içinde netleşecek. Aralık ayında tahmin ediyorum ziyaret olacak” dedi.

Doğu Perinçek Baas Partisi Genel Sekreteri Hilal Hilal’in de kurultaylarına kutlama mesajı gönderdiğini hatırlattı.

ERTELENİNCE ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Şam yönetiminin, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Ethem Sancak'ın Şam'a yapacakları ziyareti iptal ettiği ortaya çıktı. Perinçek, ateş püskürdü. Vatan Partisi’nin televizyonu olan Ulusal Kanal’da açıklama yapan Perinçek, "hükümet içindeki Amerikancı unsurların" rol oynamış olabileceğini belirtmişti.

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