“Vatan sizlere minnettar” dedi, bir gün sonra kendisi vatan için şehit düştü

Kaynak: İHA
“Vatan sizlere minnettar” dedi, bir gün sonra kendisi vatan için şehit düştü
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın, önceki gün şehit olan silah arkadaşları için paylaşımı duygulandırdı.

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22) şehit düştü.

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Şehidin, Güney Kent Mahallesi’nde ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi.

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Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı.

BİR GÜN SONRA KENDİSİ VATAN İÇİN ŞEHİT DÜŞTÜ

Şehit Aslan’ın son WhatsApp durumu ise görenleri duygulandırdı.

Şehidin söz konusu durumdaki paylaşımda, 6 şehidin isimlerini tek tek yazarak, "Rabbim şehadetinizi kabul etsin. Vatan sizlere minnettar” yazdığı görüldü.

Paylaşımın bir gün sonra kendisi de vatan için şehit düştü.

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