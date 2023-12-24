“Vatan sizlere minnettar” dedi, bir gün sonra kendisi vatan için şehit düştü

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22) şehit düştü.
Şehidin, Güney Kent Mahallesi’nde ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi.
Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı.
BİR GÜN SONRA KENDİSİ VATAN İÇİN ŞEHİT DÜŞTÜ
Şehit Aslan’ın son WhatsApp durumu ise görenleri duygulandırdı.
Şehidin söz konusu durumdaki paylaşımda, 6 şehidin isimlerini tek tek yazarak, "Rabbim şehadetinizi kabul etsin. Vatan sizlere minnettar” yazdığı görüldü.
Paylaşımın bir gün sonra kendisi de vatan için şehit düştü.
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