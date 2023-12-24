“Vatan sizlere minnettar” dedi, bir gün sonra kendisi vatan için şehit düştü

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın, önceki gün şehit olan silah arkadaşları için paylaşımı duygulandırdı.