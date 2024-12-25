Vatandaş 2025'te kırmızı et yiyebilecek mi? Yılbaşından sonra fiyatlar...

Yeni yıl yaklaşırken et fiyatları da vatandaşın gündemine oturdu. Asgari ücrete gelen yüzde 30'luk zammın ardından kırmızı et fiyatlarının da zamlanacağı ile ilgili haberler yayılmaya başladı. Kırmızı et zaten vatandaşın evine zar zor girerken, et üreticileri ve kasaplar 2025'te vatandaşın karşı karşıya kalacağı et fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, yılbaşından sonra kırmızı et fiyatlarının ani ve aşırı bir şekilde artacağına ilişkin söylentiler olduğunu ifade ederek, değerlendirmelerde bulundu.

'ANİ ARTIŞ OLMAYACAK'

Bu söylentilerin ramazan ayı, Kurban Bayramı ve yılbaşlarında çıkarıldığına dikkati çeken Tunç, "Bu söylentileri çıkaranlar şunu çok iyi bilmeli ki, Tarım ve Orman Bakanlığı bu tür söylentileri çıkaran fırsatçılara imkan vermeyecektir. Bu kapsamda ciddi çalışmalar yürütülüyor. Bizim görüşmelerimiz de hep bu yönde. Yani fırsatçılar boş yere umutlanmasınlar. Yılbaşından sonra kırmızı et fiyatlarında ani ve aşırı bir artış olması için hiçbir sebep yok." dedi.

Bakanlığın, üreticileri koruyan bir yönetim izlediğini belirten Tunç, "Bakanlık 'Hiçbir üretici zarar etmeyecek.' diyor. Bu kapsamda da ESK, sürekli olarak piyasayı takip ediyor ve kesim fiyatlarını da buna doğrultuda belirliyor. Üreticilerin mağdur olmaması için bu çalışmalar yapılıyor. ESK'nin şu an piyasaya et sürmek için hazırlıklarını tamamladığını biliyorum." diye konuştu.

ET FİYATLARINDAKİ ARTIŞA KARŞI ÖNLEM ALINDI

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci de yeni yıla girerken ESK'nin et fiyatlarındaki dalgalanmaların önüne geçmek için tedbirlerini aldığını dile getirdi. Tüfekci, "Kurum bu dönemde daha fazla kesim yapmak için hazırlıklarını yaptı. Dolayısıyla şu an kırmızı et fiyatlarında ani ve aşırı bir artış beklenmiyor." ifadelerini kullandı.

ESK'nin şu an zincir market ve yemek sanayicilerine et verdiğini hatırlatan Tüfekci, bu dönemde kasaplara da kırmızı et verilmesi için çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Tüfekci, şu an kuzu etinde mevsimsel nedenlerle darlık yaşandığını belirterek, bu durumun geçici olduğunun altını çizdi.