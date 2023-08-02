Vatandaş artık mutfak tüpünü 50 liralık doldurtmaya başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Çiftlik ilçesinde bir tüp gaz bayiini ziyaret ederek, tüp gaza son 1 ay içinde 4 kez gelen zamla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ZAMLAR, TÜP GAZ SATIŞINI AZALTTI

Tüp gaz bayii işletmeciliği yapan esnaf, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e, tüp gaza gelen zamların ardından satışların büyük oranda düştüğünü söyledi.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA TOP DOLDURUYORLAR

Vatandaşlar, bazı vatandaşların akaryakıt istasyonlarına giderek, boş tüpe LPG gazı bastırdığını ve bunun dar gelirli vatandaşlar arasında neredeyse zorunluluk haline geldiğini anlatırken esnaf,da “Yasak ve tehlikeli olmasına rağmen, vatandaş parası kadar LPG bastırtıyor. Bugün bir mutfak tüpü 450 lira oldu. Vatandaş boş tüpü götürüp, akaryakıt istasyonlarında 50 liralık, 100 liralık gaz doldurtuyor” dedi.

6 TEMMUZ’DA 350 LİRA OLAN TÜP GAZ BUGÜN 450 LİRAYA ÇIKTI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise yaptığı açıklamada, tüp gaza bu ay içinde 4 kez zam geldiğini belirtti. 6 Temmuz tarihinde 360 lira olan mutfak tüpünün, 10 Temmuz’da 370 liraya, 16 Temmuz’da 425 liraya ve 26 Temmuz’da 450 liraya çıktığını aktaran CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Mutfak tüpü 2021’de 140 lira, 2022’de ise 330 lira idi. Bugün 450 liraya çıktı” değerlendirmesinde bulundu.

GEÇEN YIL 60 LİRAYA DOLAN PİKNİK TÜPÜ 90 LİRA OLDU

Piknik tüplerinin de büyük oranda fiyat artışından nasibini aldığını anlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2021 yılında 29 lira olan piknik tüpünün 2022’de 60 liraya, bugün ise 90 liraya çıktığını kaydetti.

ZAMLAR VATANDAŞI BUNALTTI

Doğalgazın olmadığı yörelerde mutfak tüplerinin hayati önem taşıdığına değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, fiyatlardaki artışın dar gelirli vatandaşı bunalttığını ifade etti.

TEZEK KULLANIMI YENİDEN YAYGINLAŞIYOR

Pikniğe giderken piknik tüpü götürme devrenin de gelen zamların ardından artık bitme noktasına geldiğini söyleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, piknikçilerin piknik alanlarında tüp yerine çalı çırpı yakarak piknik yapmaya çalıştığını, bazı köylerde ise tezek kullanımının yeniden yaygınlaşmaya başladığını aktardı.

TÜP GAZ ZAMLARI, ESKİDEN SİYASİ İKTİDARI BİLE SARSARDI

Bir zamanlar tüp gaza gelen zamların, dönemin siyasi iktidarlarını zora soktuğunu anımsatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Tüp gaz yurttaşlar için çok önemliydi. Şu anda geçim sıkıntısı hat safhada. Vatandaş tüpe dahi erişimde sorun yaşıyor. Bulunduğumuz koşullarda tüpe ayda bir kez zam gelmesi belki idare edilebilir ama bir ay içinde 4 kez zamlanması vatandaşı mağdur etmiş durumda” şeklinde konuştu.

VATANDAŞ ŞİKAYETÇİ

Pazaryerini gezerken vatandaşların en çok şikayet ettiği konulardan birinin de tüp gaz zamları olduğunu belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yurttaşlar hayat pahalılığından yakınıyorlar ve tüp gaza gelen zamlardan bahsediyorlar. Doğalgazın olmadığı yerlerde vatandaşlar mecburen tüpgaz kullanıyor. Fiyat artışları ise herkesi olumsuz etkiliyor Yaz aylarında kutsalsa yemek bahçede ocakta çalı çırpı toplayıp yapan var. Gelirine göre zamlanan her ürün için çare arayışındalar.” ifadelerini kullandı.