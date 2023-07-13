Vatandaş boğazına kadar borca battı. Avukatlık olan alacaklarda rekor artış

BDDK verilerine takibe düşen alacaklar bir haftada 763 milyon lira artış gösterdi.

Vatandaş boğazına kadar borca battı. Avukatlık olan alacaklarda rekor artış

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 7 Temmuz itibarıyla 10 milyar 11 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 9 trilyon 986 milyar 527 milyon liradan, 9 trilyon 996 milyar 538 milyon liraya yükseldi.

İHTİYAÇ KREDİSİ BİRİNCİ SIRADA

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), geçen hafta 149 milyar 44 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,3 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 11 trilyon 787 milyar 331 milyon lira oldu.

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 7 Temmuz itibarıyla 8 milyar 732 milyon lira artışla 1 trilyon 392 milyar 321 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 438 milyar 966 milyon lirası konut, 82 milyar 819 milyon lirası taşıt ve 870 milyar 536 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

KREDİ KARTI BORÇLARI 3 MİLYAR LİRAYA YAKIN ARTTI

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 346 milyon lira azalarak 1 trilyon 181 milyar 364 milyon liraya geriledi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 2 milyar 886 milyon lira artarak 788 milyar 159 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 390 milyar 294 milyon lirası taksitli, 397 milyar 865 milyon lirası taksitsiz oldu.

BORÇ BİR HAFTADA 763 MİLYON LİRA ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 7 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre 763 milyon lira artarak 168 milyar 932 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 145 milyar 312 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sistemindeki yasal öz kaynaklar 265 milyon lira artışla 1 trilyon 962 milyar 7 milyon lira oldu.

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