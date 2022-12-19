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Binlerce Türk Gürcistan'da iphone koyruğunda.Türkiye pirince giderken evdeki bulgurdan oldu

Bir bir zamanlar Türkiye'nin köyü gibi olan ülkeye ucuz telefon akını. Binlerce Türk ucuz iphone almak için Sarp Sınır kapısında, Gürcistan'a geçiş kuyruğuna girdi. İMEİ kayıt ücreti 6 bin 100 lira olacak olması ucuz telefon için Gürcistan'a gitmesine neden oldu

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 11:38
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Vatandaş ucuz kaz yerine konulursa böyle olur. Binlerce Türk Gürcistan'da iphone koyruğunda

Binlerce Türk Gürcistan'da iphone koyruğunda.Türkiye pirince giderken evdeki bulgurdan oldu
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Fotoğrafta yüzlerce kişi var. Kuyruk uzadıkça uzuyor, bir izdiham yaşanıyor. Bu izdihamın nedeni ucuz iphone için... Sarp'ta biriken yüzlerce kişi Gürcistan'a geçip, ucuz telefon almak uzun kuyruklar oluşturdu. Son 24 saat içerisinde yaklaşık 10 bin Türk vatandaşı düşük fiyattan cep telefonu almak için Gürcistan‘a geçmek için Sarp sınır kapısına akın etti. Bu sabah itibariyle Sarp sınır kapısında büyük bir izdiham yaşanıyor. Gürcistan’a geçenler özellikle 20 bin lira daha ucuza iphone almak için Batum ve Tiflis’e geçiyor.


Yurtdışından getirilen yolcu beraberindeki cep telefonlarından alınacak olan harcın 2 bin 700 liradan yılbaşından itibaren 6 bin 90 liraya çıkartılması on binlerce kişinin yurtdışına telefon almak için geçmesine neden oldu. pasaportsuz geçiş imkanı nedeniyle Türklerin en çok tercih ettiği ülke arasında Gürcistan ilk sırada yer alıyor. Türkiye’nin her yanından insanlar akın akın Sarp sınır kapısına gelerek buradan Gürcistan’a günübirlik geçiş yapıyor.
SARP SINIR KAPISINDA İZDİHAM
Sarp sınır kapısında özellikle cumartesi pazar tarihi yoğunluk yaşanıyor. Daha önce 6-7 dakikada gerçekleşen geçişler 3 saate kadar sürüyor. Cumartesi yaşanan büyük yoğunluktan sonra bu sabah itibariyle de binlerce kişi Sarp sınır kapısına geldi.
Türkiye’deki kur ve vergiden dolayı iPhone fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar farklı yollara başvuruyor.
iPhone’un son modeli iPhone 14’ün Türkiye’deki fiyatı 30 bin ile 32 bin lira arasında değişiyor.
Türkiye dışından getirdikleri telefonu kullanabilmeleri için IMEI kaydını yaptırması gereken vatandaşlar 2023 yılında daha yüksek kayıt ücreti bedeli ödememek için sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturuyor.

 

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