Vatandaş yılbaşında Taksim'e akın etti

Yeni yılı karşılamak için yerli ve yabancı binlerce kişi, İstanbul'un en işlek noktalarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Oluşan kalabalık sebebiyle meydanda ve caddede bir adım bile atmak zorlaştı.

ATLI VE KÖPEKLİ POLİSLER DEVRİYE ATIYOR

Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler devriye gezerken, bölgede çanta ve üst aramaları da yapıyor. 4 atlı, 10 köpekli polis ekibinin de devriyede yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği bölgede güvenlik kameraları ve dron ile meydan ve cadde anbean izleniyor.