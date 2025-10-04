Vatandaşa “et” diye bakın ne yedirmişler! Bu kadarı da olmaz…

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarları listesini yeniledi. Pek çok üründe hile yapıldığı belirlendi. Listede en mide bulandıran detay ise vatandaşa kebap ve etli ekmek yerine kalp yedirilmesi oldu.

BAKANLIK LİSTEYİ YAYINLADI

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" şeklinde 2 farklı liste yayınlanıyor. Bu listede hile yapılan ürünler açıklanıyor.

3 Ekim tarihli listede pekmez, salam, sucuk, kıyma, hamburger, kebap gibi birçok üründe sahtekarlıklar ortaya çıktı.

KALP, TAŞLIK VE BAŞETİ YEDİRMİŞLER

En çarpıcı sahte üründe vatandaşa kebap ve etli ekmek yerine kalp, taşlık ve başeti gibi sakatların yedirilmesi oldu.

