Vatandaşa et diye ne yedirmişler. Sulama kanalında yüzlerce kesilmiş at ve eşek kalıntısı bulundu

Adana’nın Yüreğir ilçesinde mide bulandıran bir olay yaşandı. Bir sulama kanalında kanalında yüzlerce kesilmiş at ve eşek eti kalıntısı bulundu.

Kesilmiş at ve eşeklerden kalan parçalar sulama kanalına atılmış. Vatandaşlar kötü kokuların çoğalmasının ardından durumu ekiplere haber verdi.

Olayın kim tarafından yapıldığı ise henüz tespit edilemedi.

Ayrıca olay sosyal medyada da büyük tepki topladı. Yorumlar art arda gelirken herkes duruma isyan etti.

İŞTE SOSYAL MEDYADA GELEN BAZI YORUMLAR:

Adana'ya gidek mi, eşşek eti yiyek mi...

En ucuz kebap adanada braaa kebabınnn ciğğğeeerinnn başkenti ayüükünnnmüüü..

Adana'da kebap çok ucuz ya diyen keko fenomenler bunu görsün .d