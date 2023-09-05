Vatandaşa gelince sabır AKP’li belediyeye har vurup harman savur

Beykoz Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Cemal Sataloğlu, idarenin ilk 6 ayda 762 milyon TL'lik gelirine rağmen 941 milyon TL harcadığını dile getirdi ve yapılan harcamaları eleştirdi.

Vatandaşa gelince sabır AKP’li belediyeye har vurup harman savur

Kamuda tasarruf yapılacağı iddiasıyla yayımlanan "Tasarruf Tedbirleri Genelgesi"ne rağmen kamuda ve belediyelerde milyonlarca liralık harcamalar devam ederken, AKP yönetimindeki Beykoz Belediyesi'nin de gelir-gider dengesindeki açık ortaya çıktı.

Beykoz Belediye Meclisi'nin eylül ayı oturumunda konuşan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) meclis üyesi Cemal Sataloğlu, harcamalara tepki gösterdi.

Yılın ilk 6 ayında 762 milyon TL geliri olan belediyenin tam 941 milyon TL harcadığına dikkat çeken Sataloğlu, "Belediyenin idarenin sözleşmeli personele, işçilere, geçici personele ve diğer personele ödediği personel gideri ve bunlar için sosyal güvenlik kurumlarına ödediği toplam tutar ilk 6 ay için yaklaşık 22 milyon lira.

Ancak, temsil tanıtma gideri harcaması ise 38 milyon lira. Yani ilk altı ayda işçilere ödenen para 22 milyon TL, temsil tanıtma gideri ise 38 milyon lira" bilgisini paylaştı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Sataloğlu, devamında, "İdareye ait sosyal medyalar hesaplarında gezen meşhur kısa videolar var ya, turistler gibi gittikleri gördükleri her yerde video veya fotoğraflarını çektikleri o videoların paraları, işte bu harcama kalemine ait" dedi.

İHALE TEPKİSİ

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne uyulmadığının da altını çizen CHP’li Sataloğlu, "Beykoz Belediyesi yönetimi, kültürel sanatsal etkinlikler diye bir ihaleye çıkıyor ama ne hikmetse bir firmanın teklifi geçerli sayılıyor.

İhale süresi 11 aylık ve tutarı ise KDV dahil yaklaşık 44 milyon lira. Bir başka ihale ise tanıtım, baskı işleri, promosyon vs. için.

Bu ihalenin bedeli de KDV dahil 15 milyon lira. Sadece bu 2 ihalenin tutarı yaklaşık 69 milyon liradır. Okullar açılıyor. Konser için ayırdığınız tutarların büyük bir bölümü ile kalem, defter vb. ürünler için ailelere destek olun. Bu bütçeleri oralara ayırın, harcayın" ifadelerini kullandı.

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