Vatandaşı alıkoyan 8 zanlı tutuklandı

Kaynak: İHA
Vatandaşı alıkoyan 8 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da bir kişiyi alıkoyarak gasp edilme olayında 8 zanlı yakalandı. 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Olay, 27 Ocak 2025 tarihinde Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaşandı. İddiaya göre bir vatandaş, kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla alıkonularak gasp edildi. Olayı araştıran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıların kimliğini belirledi.

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Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 8 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 21 adet farklı çap ve ebatlarda fişek, 5 adet cep telefonu ve 5 adet sim kartı ele geçirildi.

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Zanlılardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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