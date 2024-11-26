Vatandaşı hastaneye UMKE ekipleri yetiştirdi

Kaynak: İHA
Vatandaşı hastaneye UMKE ekipleri yetiştirdi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. Vatandaşlar kaldıkları yerde mahsur kaldı. Diyaliz hastası UMKE ekiplerinin yardımıyla hastaneye götürüldü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Tezcan köyünde yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle yollar kapandı. Yolların kapanmasıyla köyde yaşayan 75 yaşındaki diyaliz hastası Faik Görgü, mahsur kaldı. Ulaşım sağlanamadığı için hastaneye gidemedi.

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Faik Görgü'nün yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Çağrı üzerine harekete geçen Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), zorlu kış ve hava şartları altında bölgeye ulaşabilmek için büyük çaba sarf etti. Yer yer 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı ve zorlu arazi şartları, ekiplerin ilerlemesini güçleştirdi. Ekipler, yaklaşık 1 kilometrelik yolu yürüyerek Tezcan köyündeki hastaya ulaştı.

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Hastanın ilk müdahalesi evde yapıldı. Sedyeyle ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü. Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Çağdaş Derdiyok, ekipleri tebrik ederek, "UMKE ekiplerimiz görevlerinin başında, sağlık hizmetlerini her şartta vatandaşlarımıza ulaştırmak için çaba gösteriyorlar. Zaman ve mekan gözetmeksizin görevlerini başarıyla yerine getiren UMKE personelimize teşekkür eder, görevlerinde başarılar dileriz" dedi.

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UMKE'den yapılan açıklamada da, "Vatandaşlarımızın hayatını kurtarmak için her zaman hazırız. Zorlu hava şartlarında bile, Yurdumuzun her bir bucağında, kim nerede olursa olsun, insan hayatına hizmet için vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.

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