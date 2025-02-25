Vatandaşı isyan ettiren durum, göç başladı! 65 bin liraya kadar yükseldi

İstanbul'da ortalama aidat artışı yüzde 50 olurken bazı yerlerde bu oran yüzde 100'e kadar çıktı.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Avukat İbrahim güllü, "İstanbul'da aidat ortalama tutarı yaklaşık 2 bin 400 lira, ilçelere göre ortalama rakamlar ise Beşiktaş'ta 5 bin 750, Şişli'de 4 bin 800 lira, Kadıköy'de 4 bin 400 lira, Çatalca'da bin 100 lira, Silivri-Sultangazi-Arnavutköy gibi yerlerde ise bin 250 lira civarında.

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Beykoz-Beşiktaş gibi ilçelerin bazı noktalarında özellikle villalardan oluşan sitelerde ise bu aidat rakamları 65 bin liralara kadar çıkıyor.

Eskiden konutların sadece kira ya da satılık bedeline bakılırken artık aidat bedeli de önemli bir ölçü haline geldi. Aidat ödenmemesini fırsat bilen ev sahipleri de kiracısını tahliye etmek için artık bu yöntemi seçiyor.

Ev sahiplerinin veya kiracıların yüksek aidat zamlarına karşı ne yapmaları gerektiğini de söyledi. Güllü, "Toplantılarda belirlenecek yüksek aidatlara karşı itirazlarını yazılı olarak bildirmeli ve toplantı tutanağına itiraz şerhi koymalıdır." dedi.