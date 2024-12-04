Vatandaşı önce zam sonra kaçak içki zehirledi. İstanbul'da ölü sayısı 17 oldu

Hükümetin bütçe açığını kapatmak için zam üstüne zam yaptığı alkollü içeceklerin fiyatı adeta altınla yarışır hale geldi. Kaçak içki yapanlar yılbaşına sayılı günler kala ürettikleri kaçak içkileri İstanbul'un bir çok ilçesinde piyasaya sürdü.

Her yılbaşı öncesi yaşanan korkunç tablo bu sene de gerçekleşti. 1 litrelik Yeni Rakı'ya bin 290 TL veremeyen akşamcılar, içki satılan bir çok yerden temin edilebilen kaçak üretilen içkileri tüketti.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Etil yerine metil kullanarak üretilen bu içkileri İstanbul'un çeşitli ilçelerinden alanlardan 17'si hayatlarını kaybetti. 22 kişinin de tedavileri sürüyor.

Kaçak üretilen içkilerin en çok İstanbul'un Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar ve Bakırköy ilçelerinde satıldığı belirlendi.

Sahte içki sattığı tespit edilen şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8’i sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ölümlere rağmen kaçak içki satın aldığını belirten bir vatandaş "Ben 1200 TL bir şişe içkiye para versem içmeme gerek kalmaz. Kalp krizinden ölürüm. Kaçak içki üretip satan vicdansızlar etil alkol yerine çok ucuz olan metil alkol kullanarak insanları öldürüyor. Herkesin dini imanı para olmuş"

"HÜKÜMET VİCDANLI OLSUN"

Türkiye'de üretilen içkilerin Avrupa hatta Kanada'da bile Türkiye fiyatının çok altında satıldığını belirten bir vatandaş ise "Beynim almıyor. Kanada'da oğlum var. Oradaki marketten benden ucuza Türkiye'de üretilen rakıyı alıp içiyor. Dünyanın öbür ucu Kanada. Bir de nakliye ücreti var. Biz Türkiye'de vergi içtikçe daha çok insan ölür" dedi.