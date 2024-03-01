Vatandaşın da iktidarın da umudu oldu. 28 milyar 401 milyon lira gelir

Kaynak: Haber Merkezi
Vatandaşın da iktidarın da umudu oldu. 28 milyar 401 milyon lira gelir
Geçim sıkıntısı çeken vatandaş çareyi şans oyunlarında ararken 2023 yılında devlet, şans oyunlarından 28 milyar 401 milyon lira gelir elde etti.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, devletin şans oyunlarından elde ettiği gelirlerle ilgili çarpıcı veriler paylaştı.

Ateş, ekonomik kriz döneminde devletin şans oyunlarından elde ettiği gelirlerin hızla arttığına dikkat çekti. 2019 yılında 1 milyar 681 milyon lira olan gelirin, 2023 yılında 28 milyar 401 milyon liraya ulaştığını belirtti. Bu durumun, kriz ortamında vatandaşların umutsuzluk içinde şans oyunlarına yöneldiğini gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yılbaşındaki şans oyunları vergi oranlarının yarıya düşürülmesinin, kumar alışkanlığını teşvik ettiğini dile getirdi.

Ateş, ekonomik sıkıntılarla boğuşan vatandaşların şans oyunlarına yönelmesinin, devletin şans oyunlarından elde ettiği vergi gelirlerini rekor seviyelere taşıdığını vurguladı.

2019'da 1 milyar 681 milyon lira olan gelirin, 2020'de 3 milyar 463 milyon liraya, 2021'de 6 milyar 91 milyon liraya ve 2022'de 10 milyar 300 milyon liraya yükseldiğini belirtti. Ateş, elde edilen gelirdeki artışın yüzde 175'e ulaştığını kaydetti.

Türker Ateş, vatandaşların umutsuzlukla şans oyunlarına sığınmasının toplumsal bunalımı derinleştirdiğine dikkat çekti. Vatandaşların, umutlarını şans oyunlarına bağlamasının, bütçe açıklarını kapatmak için bir çözüm olmadığını ifade etti.

Son Haberler
Sürücü kursu arabası kaza yaptı Yerel Haberler
Sürücü kursu arabası kaza yaptı
Beko Adıyaman'da kadın futbol takımlarını buluşturdu Yaşam
Beko Adıyaman'da kadın futbol takımlarını buluşturdu
Pavyon dansı ile ünlenmişti. Hamile olduğunu açıkladı Magazin
Pavyon dansı ile ünlenmişti. Hamile olduğunu açıkladı
Yazıklar olsun. Gaziye ödenen tazminat geri istendi. Bombalı saldırıda bacağını kaybetmişti Gündem
Yazıklar olsun. Gaziye ödenen tazminat geri istendi. Bombalı saldırıda bacağını kaybetmişti
Kapüşonlu saldırgan cam silen esnafı vurdu Gündem
Kapüşonlu saldırgan cam silen esnafı vurdu
İthal hurma tezgahlara indi fiyatını gören geri geri kaçtı! Oruç bu sene su veya zeytin ile açılacak Gündem
İthal hurma tezgahlara indi fiyatını gören geri geri kaçtı! Oruç bu sene su veya zeytin ile açılacak
Marketlerde fahiş fiyat denetimi Ekonomi
Marketlerde fahiş fiyat denetimi