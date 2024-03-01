Vatandaşın da iktidarın da umudu oldu. 28 milyar 401 milyon lira gelir

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, devletin şans oyunlarından elde ettiği gelirlerle ilgili çarpıcı veriler paylaştı.

Ateş, ekonomik kriz döneminde devletin şans oyunlarından elde ettiği gelirlerin hızla arttığına dikkat çekti. 2019 yılında 1 milyar 681 milyon lira olan gelirin, 2023 yılında 28 milyar 401 milyon liraya ulaştığını belirtti. Bu durumun, kriz ortamında vatandaşların umutsuzluk içinde şans oyunlarına yöneldiğini gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yılbaşındaki şans oyunları vergi oranlarının yarıya düşürülmesinin, kumar alışkanlığını teşvik ettiğini dile getirdi.

Ateş, ekonomik sıkıntılarla boğuşan vatandaşların şans oyunlarına yönelmesinin, devletin şans oyunlarından elde ettiği vergi gelirlerini rekor seviyelere taşıdığını vurguladı.

2019'da 1 milyar 681 milyon lira olan gelirin, 2020'de 3 milyar 463 milyon liraya, 2021'de 6 milyar 91 milyon liraya ve 2022'de 10 milyar 300 milyon liraya yükseldiğini belirtti. Ateş, elde edilen gelirdeki artışın yüzde 175'e ulaştığını kaydetti.

Türker Ateş, vatandaşların umutsuzlukla şans oyunlarına sığınmasının toplumsal bunalımı derinleştirdiğine dikkat çekti. Vatandaşların, umutlarını şans oyunlarına bağlamasının, bütçe açıklarını kapatmak için bir çözüm olmadığını ifade etti.