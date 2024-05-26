Vatandaşın dilini damağına yapıştıran zam kapıda

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Vatandaşın dilini damağına yapıştıran zam kapıda

Ekmekten ete, etten süte, her kalem grubuna zamlar peş peşe gelmeye devam ediyor. Zamların yeni durağı ise gazlı içecekler oldu.

Türkiye’de içecek fiyatlarına yeni bir düzenleme geldi. Kola, meyve suyu ve buzlu çay gibi en çok tüketilen içeceklerin fiyatları arttı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Başkanı Erol Dündar, kutu ve 1 litrelik pet kola fiyatına zam geldiğini açıkladı.

Son zamla birlikte 0,33 litrelik kutu kolanın fiyatı 30 liraya, 1 litrelik kolanın fiyatı ise 35 liraya yükseldi.

Erol Dündar’ın duyurduğu Coca Cola, Fanta, Sprite, Schweppes marka gazlı içeceklerin 1 litrelik şişelerine gelen zam 1 Haziran itibarıyla geçerli sayılacak.

Küçük boy 0.33’lük ürünlerin zammı ise 5 Haziran’da yürürlüğe girecek.

Cappy marka meyve sularının ve Fuse Tea marka buzlu çayların zamlı fiyatları ise 5 Haziran’da geçerli sayılacak.
Türkiye’de ekonomik krizin gün geçtikçe büyüyor. Artan maliyetler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, şimdi de içecek sektörünü olumsuz etkiledi. Artan fiyatlar karşısında vatandaşın alım gücü de zayıfladı. Artık her şeyin pahalı olduğu Türkiye’de vatandaşlar, zorlu yaşam mücadelesi veriyor.
Temel gıda ürünleri, ev kiraları gibi, temel gereksinimi oluşturan her şeyin cep yaktığı ortamda emeklinin ve dar gelirlinin bütçesini zorlanıyor.

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