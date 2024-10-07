Vatandaşın rahatsız olduğu iki problem ortaya çıktı! Erdoğan düğmeye bastı

AKP'31 Mart Yerel Seçimleri’nde yıllar sonra ikinci parti konumuna gerileyene AKP, seçim yenilgisinin sebeplerini araştırmak ve çözüm önerilerini almak üzere 81 ilde Türkiye Buluşmaları programını düzenledi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı sonrası gerçekleşen buluşmalarda, yurttaşların talep, istek ve şikayetleri raporlanırken, raporda ilginç sonuçlar elde edildi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, vatandaş, parti kurmaylarına ekonomik meselelerle ilgili şikayetlerini belirtirken, adalet alanındaki endişelerini de dile getirdi. Vatandaşların talep ve şikayetleri bakanlıklara bildirilirken, yeni reformlar için çalışmalara başlandığı ifade edildi.

"CEZASIZLIK" ALGISI

Adalet Bakanlığı’nın toplumun hassas olduğu konularda, adalet anlayışını güçlendirecek, cezasızlık anlayışını ortadan kaldıracak bir takım adımlar atma yolunda olduğu öğrenildi. Vatandaşın taleplerine göre şekillenecek yeni yargı reformunun önce Erdoğan’a daha sona Meclis’e sunulacağı kaydedildi.

EKONOMİK SORUNLAR

Vatandaşın bir diğer problem olarak gösterdiği “ekonomi” için de hükümetin ekonomi kurmayları düğmeye bastı. Problemin çözüm adresi olan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, hâlen yürütülmekte olan programdan taviz vermeden, enflasyonu tek haneye düşürüp, yurttaşın alım gücünü artıracağı ve elini rahatlatacağı, gerek duyulduğu takdirde yeni bir dizi adımlar atacağı öne sürüldü.