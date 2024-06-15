Vatandaşın 'U' dönüşü rekor kırdı. Seçim öncesi ve sonrası sözleri her şeyi ortaya koydu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Vatandaşın 'U' dönüşü rekor kırdı. Seçim öncesi ve sonrası sözleri her şeyi ortaya koydu

Seçim öncesi Erdoğan’ı överek ekmek soğan yesek yeter diyen vatandaşın seçim sonraıs pazardan bir şey alamama isyanı gündem oldu.

Genel seçimler öncesi bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Gerekirse kuru ekmek soğan yeriz Erdoğan'dan vazgeçmeyiz “sözleriyle gündeme gelmişti.

İsminin Abdurrahman Fakı olduğu öğrenilen vatandaş seçimlerden sonra u dönüşü yaptı. Fakı soğan bile alamadığını söyleyerek, pazar fiyatlarına isyan etti.

Semt pazarındaki fiyatlara isyan eden Fakı, “Ter paçamdan akıyor, Beynimden aşağıya kaynar sular dökülüyor. Sinirlerim de çok bozuk. Her şey çok pahalı 50 liradan aşağı satılan bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Vatandaşın seçim öncesi ve seçim sonrası sözleri sosyal medyayı salladı geçirdi. Aynı zamanda bu video Erdoğan’ın neden seçimi kaybettiğini de ortaya koyuyor.

Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri ekonomi gözardı ediliyor. Yüksek enflasyon nedeniyle art arda zamlar yağıyor vatandaşın alım gücü düşüyor.

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