Vatandaşlar Şeyda Yılmaz'ın şehit edildiği yere karanfiller bıraktı

Kaynak: İHA
Vatandaşlar Şeyda Yılmaz'ın şehit edildiği yere karanfiller bıraktı

Ümraniye'de akşam polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit düştüğü noktaya karanfiller bırakan vatandaşlar, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları atarak protesto gösterisi düzenledi.

Ümraniye'nin Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yaşanan üzücü olayda, 26 suç kaydı bulunan Y.E.Ç. (19) isimli şahıs gözaltına alınırken bir polis memurunun silahını alarak ateş açtı. Bu saldırı sırasında polis memuru Şeyda Yılmaz vurularak şehit oldu. Bu akşam saatlerinde olayın gerçekleştiği Petrol Yolu Caddesi'nde toplanan bir grup vatandaş, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak olayı protesto etti. Vatandaşlar, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın vurulduğu dükkanın önüne karanfiller bırakarak saygı duruşunda bulundular.

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