Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde eğilmiş haldeki ağaç direk yıkılmamak için direnirken, vatandaşlar eğri direğin bir kazaya sebebiyet vermeden değiştirilmesini istedi.

15 Temmuz Mahallesi Ferah Caddesi'nde Halk Eğitimi Merkezi yanında yer alan ve internet kablolarının bağlı olduğu görülen ağaç direk, eğik haliyle dikkat çekiyor.

Yere sabitlendiği noktaya yakın alt kısmından kopma noktasına gelen ağaç direğin yıkılmak üzere olduğunu belirten vatandaşlar, bir olumsuzluk yaşanmadan sorunun giderilmesini talep etti.