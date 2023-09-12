Vatandaşların en büyük korkusu ortaya çıktı. Herkes bu cevabı verdi

Editör: İsa Karaarslan

ORC Araştırma, İstanbul’da yaşayan vatandaşlara ‘Toplumsal yaşamla ilgili en büyük endişeniz / korkunuz nedir?’ diye soru yöneltti.

07-14 Ağustos tarihleri arasında 2950 katılımcının yüz yüze katılım sağladığı araştırmanın sonuçlarına göre İstanbul’da yaşayan vatandaşların yüzde 29,5’u ‘Yoksulluk’tan korkuyor.

İkinci sırada ise vatandaşların yüzde 24,2’si ‘Deprem’den korktuğunu belitti.

Yüzde 15,7 oranında ‘Milli Güvenlik Problemleri’ cevabını veren vatandaşların ardından sırayı yüzde 9,7 ile ‘İşsizlik’ korkusu cevabını veren vatandaşlar aldı.

Yayınlanan listenin son sıralarında ise sırası ile yüzde 10,2 ile ‘Sığınmacı’ korkusu yer alırken, ‘Diğer’ cevabını veren vatandaşların oranı ise yüzde 10,7 oldu.