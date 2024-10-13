Vatandaşların hangi milletvekiline güvendiği belli oldu! Anket sonuçları ortaya çıktı

ORC Araştırma, 'Vatandaşların en güvendiği 20 milletvekili' anketinin sonuçlarını paylaştı.

Yapılan ankette en fazla milletvekili bulunduran parti CHP oldu.

5-11 Ekim tarihleri arasında yapılan ankette CHP'nin ardından AK Parti geldi.

Listenin ilk başında ise CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yer aldı.

ORC Araştırma son yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. ORC, vatandaşlara "Oy verdiğiniz siyasi partide en güvendiğiniz milletvekilleri kimlerdir?" sorusunu yöneltti.

EN FAZLA VEKİL CHP'DEN

Anket sonuçlarına göre listede 6 CHP, 5 AK Parti, 3 İYİ Parti, 2 MHP, 2 DP, 1 DEM ve 1 TİP'li milletvekili yer aldı.



CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır

DP İzmir Milletvekili Salih Uzun

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz

İYİ PArti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül

DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay

AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt

AKP Milletvekili Osman Gökçek

AKP İzmir Milletvekili Ceyda B. Çankırı

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu

TİP İstanbul Milletvekili Serda Kadıgil

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir