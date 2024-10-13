Vatandaşların hangi milletvekiline güvendiği belli oldu! Anket sonuçları ortaya çıktı

ORC Araştırma, 'Vatandaşların en güvendiği 20 milletvekili' anketinin sonuçlarını paylaştı.
Yapılan ankette en fazla milletvekili bulunduran parti CHP oldu.
5-11 Ekim tarihleri arasında yapılan ankette CHP'nin ardından AK Parti geldi.
Listenin ilk başında ise CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yer aldı.
ORC Araştırma son yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. ORC, vatandaşlara "Oy verdiğiniz siyasi partide en güvendiğiniz milletvekilleri kimlerdir?" sorusunu yöneltti.
EN FAZLA VEKİL CHP'DEN
Anket sonuçlarına göre listede 6 CHP, 5 AK Parti, 3 İYİ Parti, 2 MHP, 2 DP, 1 DEM ve 1 TİP'li milletvekili yer aldı.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
DP İzmir Milletvekili Salih Uzun
AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz
İYİ PArti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül
DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay
AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt
AKP Milletvekili Osman Gökçek
AKP İzmir Milletvekili Ceyda B. Çankırı
CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın
İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu
TİP İstanbul Milletvekili Serda Kadıgil
DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz
MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver
AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir