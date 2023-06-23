Vatandaşlık alan Suriyeli: Türkiye’de savaş çıksa başka yere giderim

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası Türkiye’yi sığınmacıların merkezi konumuna getirdi. Milyonlarca sığınmacı ülkemizde yaşarken, söyledikleriyle ve yaptıklarıyla her gün gündem oluyorlar.

Kanal Dünya isimli Youtube kanalının yaptığı bir sokak röportajına katılan Suriyeli, muhabirin sorularına dikkat çekici cevaplar verdi.

1 sene önce vatandaşlık aldığını belirten Suriyeli şahıs, Türkiye’de hayatın çok güzel olduğunu, Suriye’ye dönmek istemediğini belirtti.

Muhabirin sorduğu, ‘Esad geri çağırıyor, neden geri dönmüyorsunuz?’ sorusuna ise ‘orada yasak var, orada Rusya var’ cevabını verdi.

Röportajın en dikkat çekici yeri ise sığınmacının söylediği, ''Türkiye’de savaş çıksa başka yere giderim, oyum Erdoğan’a'' cevapları oldu.